CAN 2025 : Les Lions démarrent en force, le Botswana balayé 3-0

Les buts sénégalais ont été marqués par Nicolas Jackson, auteur d'un doublé (40e et 58e) et Chérif Ndiaye, buteur à la 90e minute de cette rencontre. Le score de la rencontre ne reflète cependant pas vraiment la physionomie de ce match largement dominé par des Lions appliqués et soucieux d'entamer leur CAN de la meilleure des manières.





Nicolas Jackson confirme son statut

L'attaquant de Chelsea, titularisé par Pape Thiaw en pointe, a parfaitement justifié le choix de son sélectionneur en ouvrant le score juste avant la mi-temps (40e) avant de faire le break en début de seconde période (58e). Ce doublé permet à Jackson de lancer idéalement sa CAN et de prendre une option sur le poste d'avant-centre dans les prochains matchs.





Le Sénégal a montré un visage séduisant face à des Zèbres botswanais venus défendre avec courage mais rapidement dépassés par la qualité technique et l'organisation des champions d'Afrique 2022. Le quatuor offensif composé de Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson a fait des ravages dans la défense adverse.





Chérif Ndiaye parachève le succès

Entré en jeu en cours de match, Chérif Ndiaye a ajouté un troisième but dans le temps additionnel (90e), parachevant ainsi la belle victoire des Lions. Ce succès permet au Sénégal de prendre provisoirement la tête du groupe D en attendant le match entre la RD Congo et le Bénin.



Avec cette victoire convaincante, les hommes de Pape Thiaw lancent idéalement leur campagne pour reconquérir le trophé continental perdu l'an dernier en Côte d'Ivoire. Le prochain rendez-vous des Lions est fixé au 27 décembre contre la RD Congo, dans ce qui s'annonce déjà comme la finale du groupe D.



La performance collective des Lions, la solidité défensive avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhate, et l'efficacité offensive de Nicolas Jackson laissent présager un beau parcours pour le Sénégal dans cette CAN 2025 au Maroc.



