CAN 2025 : Pape Thiaw : "nous avons déjà étudié la RD Congo"

Vainqueur du Botswana 3-0 ce mardi, l'entraîneur des Lions Pape Thiaw a déjà tourné son regard vers le prochain défi face à la République démocratique du Congo. Un match comptant pour la deuxième journée de la poule D de la CAN 2025 qui s'annonce décisif.





"Nous les avons déjà affrontés ; nous les avons étudiés et nous allons continuer à le faire pour remporter notre prochain match contre eux", lance-t-il en conférence de presse d'après-match au stade Ibn Battuta de Tanger.





Le Sénégal avait battu la RDC devant son public lors de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, un succès qui reste dans les mémoires des deux camps. Les deux équipes se retrouvent samedi à Tanger pour un ticket qualificatif pour les 8es de finale de la CAN.





Cette rencontre entre deux poids lourds du football africain s'annonce comme la véritable finale du groupe D. Le vainqueur prendra une sérieuse option pour la première place et une qualification plus aisée pour la suite de la compétition.





Pape Thiaw, visiblement confiant après la démonstration de ses Lions face au Botswana, sait que l'adversaire congolais représente un tout autre défi. La RDC dispose d'un effectif talentueux et d'une soif de revanche après l'élimination subie lors des éliminatoires du Mondial.





Le sélectionneur sénégalais compte sur la dynamique positive créée par la victoire inaugurale et l'excellente prestation de Nicolas Jackson, auteur d'un doublé, pour aborder ce choc dans les meilleures conditions.



