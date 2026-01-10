Les jeunes de 21 à 30 ans les plus touchés par le suicide au Sénégal

Au Sénégal, le suicide est un phénomène préoccupant et encore largement tabou. Les données du rapport provisoire de mortalité de l'Ansd (2024) et des enquêtes Steps (Surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles, 2024) montrent que les jeunes adultes sont les plus touchés, et que les méthodes les plus fréquentes sont la pendaison et l'ingestion de produits toxiques.
Le rapport des enquêtes Steps 2024 du ministère de la Santé et de l'Action sociale publié en 2025 estime le taux de mortalité lié au suicide à 13%.
Selon le rapport provisoire de mortalité de 2024 collecté en 2023 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux national s'élève à 5,9%. Au niveau urbain, l'Ansd décompte 3,4% alors qu'au niveau rural on décompte 9,3%.
Les disparités entre zones urbaines et rurales soulignent l'urgence de programmes de prévention et de suivi psychologique adaptés.
Les enquêtes Steps menées dans les districts sanitaires de tous les départements du Sénégal donnent la situation des cas de suicide dans chaque région du pays. Ainsi, Fatick enregistre le taux le plus élevé avec 26,9%, suivi de Matam (20,8%), Tambacounda (20,2%), Sédhiou (19,7%), Kaffrine (17,5%), Louga (17,1%), Ziguinchor (16,8%), Kolda (16,7%), Saint-Louis (15,3%), Diourbel (14,6%), Kaolack (11,8%), Kédougou (6,5%), Dakar (6,3%) et Thiès (5,95%).
Selon la professeure Aida Sylla du Service psychiatrique de l'hôpital de Fann, le taux de suicide au Sénégal s'élève actuellement à 9 pour 100.000 habitants.
Les causes sont essentiellement liées au sentiment d'honneur bafoué, la passion, le sentiment de culpabilité entre autres. Les méthodes incluent la pendaison (97,2% des cas selon une étude), l'overdose de médicaments, l'ingurgitation d'acide ou soude caustique ("Khemé" en wolof).
Les adultes jeunes dont l'âge se situe entre 21 et 30 ans sont les plus touchés. Les hommes se suicident deux fois plus que les femmes.
L'Organisation mondiale de la santé (Oms) rappelle que plus de 720.000 personnes se suicident chaque année dans le monde et que le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-29 ans.
