Les jeunes de 21 à 30 ans les plus touchés par le suicide au Sénégal

Au Sénégal, le suicide est un phénomène préoccupant et encore largement tabou. Les données du rapport provisoire de mortalité de l'Ansd (2024) et des enquêtes Steps (Surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles, 2024) montrent que les jeunes adultes sont les plus touchés, et que les méthodes les plus fréquentes sont la pendaison et l'ingestion de produits toxiques.



