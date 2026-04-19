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Linguère : 18 personnes arrêtées pour actes contre nature et diffusion d'images

Dimanche 19 Avril 2026 - 06:31

Linguère : 18 personnes arrêtées pour actes contre nature et diffusion d'images
Le commissariat urbain a procédé au démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels dans la localité. Au total, 18 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue pour une série de griefs graves : association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, ainsi que collecte et diffusion d'images à caractère pornographique.


L'enquête, dont les détails ont été rapportés par des sources proches du dossier, révèle des chefs d'accusation particulièrement lourds, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et actes contre nature.


Parmi les mis en cause figurent des profils divers, allant de l'enseignement au milieu estudiantin. Les investigations ont également permis d'établir que trois des individus interpellés sont porteurs du VIH, entraînant des poursuites pour transmission volontaire du virus.


MS/NDARINFO

 

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