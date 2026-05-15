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Football : la LSFP déclare la guerre aux grigris et à la sorcellerie dans les stades

Vendredi 15 Mai 2026 - 16:20

Football : la LSFP déclare la guerre aux grigris et à la sorcellerie dans les stades

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a décidé de passer à la vitesse supérieure pour protéger l’image du football national. Dans un communiqué officiel publié ce 15 mai 2026, l’instance dirigeante dénonce avec fermeté la recrudescence de pratiques occultes constatées lors des 26ᵉ et 27ᵉ journées des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Ces scènes, largement relayées et critiquées sur les réseaux sociaux, sont jugées contraires aux valeurs de mérite, de discipline et de loyauté.
 

Pour la LSFP, ces actes de sorcellerie n'ont aucune place dans le sport de haut niveau. Elle rappelle que le football professionnel doit reposer exclusivement sur la préparation athlétique et le talent des joueurs. L'exposition publique de ces comportements est perçue comme un frein majeur au développement du championnat et à son attractivité auprès des partenaires et du public international.


 

Des sanctions rigoureuses en préparation

 

L'heure n'est plus à la simple sensibilisation. La commission de discipline de la Ligue a été saisie pour analyser les rapports des commissaires de match ainsi que toutes les preuves vidéos disponibles. L'objectif est clair : situer les responsabilités et sanctionner sévèrement les clubs, dirigeants ou joueurs impliqués dans ces dérives. La LSFP insiste sur le fait que des textes en vigueur prévoient déjà des mesures disciplinaires pour ce type d'infractions.
 

L'instance invite désormais l'ensemble des acteurs du football sénégalais — présidents de clubs, staffs techniques et joueurs — à une prise de conscience collective. En veillant à ce qu'aucune pratique de cette nature ne soit tolérée sur les sites de compétition, la Ligue espère restaurer l'intégrité des enceintes sportives et garantir que seul le spectacle du ballon rond reste au centre de l'attention.
 

MS/NDARINFO
 



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