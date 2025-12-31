Litige Bocar Samba Dièye-Ascot Commodities : Le tribunal rétracte l'ordonnance d'exécution

Le tribunal de Dakar, statuant en référé le 22 décembre dernier, a rendu une décision favorable à l'opérateur économique Bocar Samba Dièye dans le conflit de longue date qui l'oppose à la société suisse Ascot Commodities, rétractant une ordonnance précédemment rendue en mai 2025.





Le tribunal a prononcé la rétractation d'une ordonnance datée du 23 mai 2025, qui permettait à la société étrangère d'exécuter au Sénégal une sentence arbitrale internationale.





À l'origine du litige, Ascot Commodities réclamait le paiement de créances remontant à l'année 2004. Sur cette base, la société avait obtenu une condamnation de l'opérateur sénégalais devant la chambre arbitrale internationale.





De son côté, Bocar Samba Dièye a toujours qualifié ces créances de "fictives". L'homme d'affaires soutient que la cargaison de riz concernée par le litige avait été intégralement réglée via un compte séquestre ouvert à la BICIS.





Malgré la contestation de fond, la société Ascot avait engagé, le 14 novembre 2025, une procédure de saisie-attribution de créances sur les avoirs de l'opérateur économique pour un montant total de 7,042 milliards de francs CFA.





En réaction, Bocar Samba Dièye a introduit une assignation en contestation afin d'obtenir la main levée de cette saisie. Selon "Libération", cette procédure spécifique est actuellement en cours d'examen devant le Tribunal de Commerce.





