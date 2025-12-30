Loi de finances rectificative : 11,8 milliards FCFA pour compléter les bourses des étudiants

Le gouvernement a inscrit une dotation de 11,8 milliards FCFA dans la seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025, destinée à compléter les bourses des étudiants, dans un contexte de baisse de recettes de 137,8 milliards FCFA.





Cette enveloppe figure parmi les dépenses urgentes priorisées par l'exécutif et vise à apaiser le climat social dans les établissements d'enseignement supérieur.





Le gouvernement fait face à une baisse cumulée de 137,8 milliards FCFA de ses recettes par rapport aux prévisions initiales, avec notamment une contraction de 21,2 milliards des ressources internes et de 116,6 milliards des ressources externes.





Malgré cette situation budgétaire contrainte, l'État a choisi de maintenir son engagement envers les étudiants.





"Le complément des bourses répond à l'impératif de l'apaisement du climat social dans les universités", précise l'exposé des motifs de la loi de finances rectificative présentée aux députés.





Cette dotation constitue l'un des montants les plus importants parmi les 56,8 milliards FCFA de dépenses urgentes inscrites dans le budget rectificatif.



MS



