Loi de finances 2026 : Bassirou Diomaye Faye exige un lancement effectif dès le 2 janvier

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé vendredi le gouvernement à assurer le lancement effectif de l'exécution de la loi de finances 2026 dès le 2 janvier prochain, soulignant l'urgence et l'importance de ce démarrage pour la bonne marche de l'État.





Réuni exceptionnellement, le Conseil des ministres a rapporté que le chef de l'État a félicité les parlementaires pour leur "esprit de responsabilité" et la "qualité des débats" lors du vote du budget.





Il a également salué le Premier ministre et les membres du gouvernement pour la préparation rigoureuse et la maîtrise des dossiers présentés aux députés, ainsi que pour les réponses apportées aux questions sectorielles.





Le président Faye a mis en avant le "professionnalisme exemplaire" des ministres Cheikh Diba (Finances et Budget), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Marie Rose Khady Fatou Faye (Relations avec les Institutions), ainsi que de leurs équipes, lors de l'examen du projet de loi de finances.





Le chef de l'État a rappelé au Premier ministre l'impératif d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique à travers la mise en œuvre soutenue du Programme de Redressement économique et social.





Ndarinfo/MS



