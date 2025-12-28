Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Loi de finances 2026 : Bassirou Diomaye Faye exige un lancement effectif dès le 2 janvier

Dimanche 28 Décembre 2025

Loi de finances 2026 : Bassirou Diomaye Faye exige un lancement effectif dès le 2 janvier

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé vendredi le gouvernement à assurer le lancement effectif de l'exécution de la loi de finances 2026 dès le 2 janvier prochain, soulignant l'urgence et l'importance de ce démarrage pour la bonne marche de l'État.
 

Réuni exceptionnellement, le Conseil des ministres a rapporté que le chef de l'État a félicité les parlementaires pour leur "esprit de responsabilité" et la "qualité des débats" lors du vote du budget.
 

Il a également salué le Premier ministre et les membres du gouvernement pour la préparation rigoureuse et la maîtrise des dossiers présentés aux députés, ainsi que pour les réponses apportées aux questions sectorielles.
 

Le président Faye a mis en avant le "professionnalisme exemplaire" des ministres Cheikh Diba (Finances et Budget), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Marie Rose Khady Fatou Faye (Relations avec les Institutions), ainsi que de leurs équipes, lors de l'examen du projet de loi de finances.
 

Le chef de l'État a rappelé au Premier ministre l'impératif d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique à travers la mise en œuvre soutenue du Programme de Redressement économique et social.
 

Ndarinfo/MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC
Auteur d'un match solide et de l'égalisation face à la RDC (1-1), Sadio Mané a été désigné homme du...

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC

CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC
Sadio Mané a une nouvelle fois assumé son statut de leader ce samedi lors du match nul (1-1) entre...

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens

Avant Sénégal-RDC : Le conseil des anciens
Sérénité et humilité". C'est le double message adressé aux Lions de la Teranga par deux anciens...

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger

CAN 2025 : Un trio arbitral algérien pour le choc Sénégal-RDC samedi à Tanger
La Confédération Africaine de Football a désigné un corps arbitral algérien pour la direction du...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Secteur extractif : Les recettes bondissent à 455,99 milliards FCFA en 2024

23/12/2025

Gov'athon 2025 : Sonko veut 1000 PDG plutôt qu'un million de politiciens

23/12/2025

Scandale Softcare : Le directeur de l'Inspection pharmaceutique dénonce des tentatives de corruption à l'ARP

22/12/2025

Santé : L'ARP inaugure son antenne du pôle Nord à Saint-Louis pour réguler le marché pharmaceutique

22/12/2025
SERVICES