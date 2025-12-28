Tambacounda : 124 ressortissants étrangers refoulés lors d'opérations de contrôle à Moussala

Les 25 et 26 décembre 2025, le Secteur frontalier de Moussala a conduit de vastes patrouilles de contrôle des documents de voyage, dans le strict respect des règles relatives au séjour et à l'établissement des étrangers, renseigne le Solei.
Ces opérations de sécurisation ont couvert l'ensemble de la lisière frontalière reliant Moussala à Guémedjé, puis de Guémedjé à Fadougou.
Durant deux jours, les localités de Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou ainsi que leurs environs immédiats ont été systématiquement parcourus. À l'issue des contrôles, un total de 124 ressortissants étrangers a été refoulé pour défaut de documents de voyage réglementaires.
Il s'agit principalement de 72 Maliens, 28 Burkinabés, 17 Guinéens, 5 Nigériens et 2 Nigérians.
Parallèlement aux opérations de contrôle, les équipes de la Police aux Frontières ont mené des actions de sensibilisation auprès des populations locales sur les menaces sécuritaires actuelles, notamment l'extrémisme violent, l'immigration irrégulière, le terrorisme, la traite des personnes et la criminalité transfrontalière organisée.
Les habitants ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations majeures, notamment l'absence de couverture de réseaux téléphoniques et l'état dégradé des routes.
