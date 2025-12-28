Touba : Lancement de travaux de drainage des eaux pluviales pour 15 milliards de FCFA

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé samedi au lancement officiel de travaux de drainage des eaux pluviales de Touba, un projet d'assainissement d'envergure auquel l'État a alloué un budget de 15 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à résoudre de manière durable les problèmes d'inondations et d'assainissement qui affectent la cité religieuse.



