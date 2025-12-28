Connectez-vous
NDARINFO
Touba : Lancement de travaux de drainage des eaux pluviales pour 15 milliards de FCFA

Dimanche 28 Décembre 2025

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé samedi au lancement officiel de travaux de drainage des eaux pluviales de Touba, un projet d'assainissement d'envergure auquel l'État a alloué un budget de 15 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à résoudre de manière durable les problèmes d'inondations et d'assainissement qui affectent la cité religieuse.
 

Une cérémonie en présence des autorités religieuses et administratives

La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée en présence des autorités administratives de la région de Diourbel, de directeurs généraux de sociétés nationales placées sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, d'un représentant du khalife général des mourides et de plusieurs chefs religieux.
 

Cette forte mobilisation témoigne de l'importance accordée par les autorités étatiques et religieuses à ce projet structurant pour la ville sainte de Touba.
 

Des ouvrages pour évacuer et valoriser les eaux pluviales

Les travaux entamés consistent essentiellement à construire des ouvrages permettant d'évacuer les eaux pluviales vers la vallée du Sine et de prévenir les inondations récurrentes qui affectent plusieurs quartiers de Touba, particulièrement pendant l'hivernage.
 

Il ne s'agira pas seulement d'évacuer les eaux de pluie, mais de les valoriser aussi, selon Cheikh Tidiane Dièye. Cette approche intégrée vise à transformer une contrainte en ressource exploitable pour la ville.
 

La matérialisation du vœu du Khalife général des Mourides


Le projet lancé matérialise la volonté exprimée par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de pallier de manière durable les difficultés de la ville de Touba en matière d'eau et d'assainissement, a souligné le ministre.


Cette déclaration illustre la prise en compte par les autorités étatiques des préoccupations exprimées par le guide religieux pour améliorer les conditions de vie des habitants de la cité religieuse et faciliter l'accueil des millions de pèlerins qui s'y rendent chaque année.
 

Sept quartiers concernés par les travaux

Les travaux seront exécutés dans plusieurs quartiers stratégiques de Touba, dont Guédé, Darou Minane, Keur Niang, Nguiranène, Mame Diarra, Gouye Ziar et Kawsara Fall.
 

Ces zones, régulièrement touchées par les inondations, bénéficieront d'infrastructures modernes de drainage permettant une meilleure gestion des eaux pluviales et l'amélioration du cadre de vie des populations.


Respect du délai d'exécution exigé

Cheikh Tidiane Dièye a invité l'entreprise chargée de la mise en œuvre du projet d'assainissement à veiller au respect du délai d'exécution des travaux.

Cette exigence de respect des délais vise à permettre aux populations de bénéficier rapidement des infrastructures et à éviter que les prochaines saisons des pluies ne provoquent à nouveau des inondations dans les quartiers ciblés.
 

Prévention des inondations et des maladies hydriques

Selon le ministre, les ouvrages à réaliser permettront d'éviter les inondations et les maladies hydriques à Touba.
 

Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, ce projet contribuera donc à renforcer la santé publique dans la ville en réduisant les risques sanitaires liés à la stagnation des eaux et aux inondations récurrentes.
 

Ce projet d'assainissement s'inscrit dans la politique nationale de gestion des inondations et de développement urbain durable, visant à doter les grandes agglomérations d'infrastructures adaptées aux défis climatiques et démographiques actuels.

MS

 


