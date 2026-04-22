FC Barcelone : Lamine Yamal se blesse en célébrant son but sur penalty

Coup dur pour le FC Barcelone et sa pépite Lamine Yamal. Ce mercredi 22 avril 2026, l’ailier international espagnol a été victime d’une blessure inhabituelle lors d'une rencontre de Liga. Alors qu'il venait de transformer un penalty de manière décisive pour son équipe, le jeune prodige s'est immédiatement tenu la cuisse droite, gâchant la célébration de son but.



Malgré sa volonté de rester sur le terrain, le staff médical catalan a dû se résoudre à demander son remplacement immédiat, plongeant les supporters des Blaugranas dans l'inquiétude.





Une alerte musculaire qui tombe mal

Les premières constatations effectuées sur le bord de la touche évoquent une lésion au niveau des ischio-jambiers. Lamine Yamal doit passer des examens approfondis dès son retour à Barcelone pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité. Cette blessure intervient dans une phase cruciale de la saison, alors que le Barça joue sa survie dans les compétitions européennes et lutte pour le titre national.



L'absence prolongée de son meilleur atout offensif serait un véritable casse-tête pour l'entraîneur, qui doit déjà composer avec un effectif diminué par plusieurs absences de longue durée.





MS/NDARINFO



