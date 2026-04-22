LDC 2 Asie : Sadio Mané et Al-Nassr qualifiés pour la finale après un festival (5-1)

Sadio Mané et Al-Nassr ne sont plus qu’à une marche d'un sacre historique. Mercredi, à Dubaï, le club saoudien a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions 2 de l’AFC en s'imposant largement face aux Qataris d'Al Ahli Doha (5-1). Titularisé et auteur d'une passe décisive sur le deuxième but, l'attaquant sénégalais a été l'un des grands artisans de cette qualification. Al-Nassr devient ainsi la première équipe saoudienne à atteindre la finale de cette compétition interclubs de deuxième niveau, succédant à la Coupe de l’AFC.





Un duel face au Japon pour le trône asiatique

En finale, prévue le 16 mai prochain à 10h GMT à Riyad, Sadio Mané retrouvera les Japonais de Gamba Osaka, tombeurs de Bangkok United. L'enjeu est de taille : au-delà du trophée continental, le vainqueur décrochera une place qualificative pour la prestigieuse Ligue des champions Élite de l’AFC 2026-2027. Cette performance continentale vient confirmer la domination actuelle d'Al-Nassr, leader du championnat saoudien avec huit points d'avance sur Al-Hilal, l'équipe de Kalidou Koulibaly.





Une semaine faste pour les Lions en Arabie Saoudite

Le football sénégalais brille de mille feux dans le Golfe. Outre la réussite de Mané, le gardien Édouard Mendy s'est également illustré en se qualifiant, lundi, pour la finale de la Ligue des champions Élite de l’AFC avec Al Ahli SC. Champion en titre, Mendy affrontera les Japonais de Machida ce samedi à Djeddah. Ces succès simultanés soulignent l'influence majeure des cadres de l'équipe nationale du Sénégal, champions d'Afrique en titre, sur la scène asiatique cette saison.





MS/NDARINFO



