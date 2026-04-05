Lutte : Sa Thiès terrasse Modou Lô et devient le nouveau Roi des Arènes

Coup de tonnerre dans l'arène sénégalaise. Sa Thiès a créé l'exploit ce dimanche en battant Modou Lô, mettant fin à son règne et s'emparant du prestigieux titre de Roi des Arènes. Dans un combat éclair qui a duré moins de deux minutes, le frère de Balla Gaye 2 a imposé sa puissance pour plaquer le champion des Parcelles Assainies au sol.

Après les tentatives infructueuses d'Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu, Sa Thiès devient le premier à faire tomber Modou Lô après des années de domination sans partage. Cette 17e victoire de sa carrière marque un tournant historique et installe le fils de Double Less au sommet de la hiérarchie de la lutte avec frappe.





Cette victoire redistribue totalement les cartes au sein de l'élite. Une nouvelle ère s'ouvre désormais avec un souverain prêt à défendre sa couronne face à une nouvelle génération de prétendants.





MS/NDARINFO



