Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Manifestations à l’Ucad : La Sûreté urbaine auditionne l'étudiant blessé par une grenade

Mercredi 18 Février 2026

Manifestations à l’Ucad : La Sûreté urbaine auditionne l'étudiant blessé par une grenade

L’étudiant Aly Babacar Ndiaye a perdu deux de ses doigts à la suite de l’explosion d’une grenade lacrymogène qu’il tentait de manipuler lors des manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Hospitalisé à l’Hôpital Principal de Dakar, il a été auditionné par les agents de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar dans le cadre de l'enquête en cours.
 

Lors de sa déposition, Aly Babacar Ndiaye a affirmé qu'un autre étudiant avait sorti la grenade de son sac avant de la lui remettre pour riposter contre les forces de l'ordre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette grenade ne proviendrait pas du stock officiel de la police nationale.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.