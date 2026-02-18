Manifestations à l’Ucad : La Sûreté urbaine auditionne l'étudiant blessé par une grenade

L’étudiant Aly Babacar Ndiaye a perdu deux de ses doigts à la suite de l’explosion d’une grenade lacrymogène qu’il tentait de manipuler lors des manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Hospitalisé à l’Hôpital Principal de Dakar, il a été auditionné par les agents de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar dans le cadre de l'enquête en cours.





Lors de sa déposition, Aly Babacar Ndiaye a affirmé qu'un autre étudiant avait sorti la grenade de son sac avant de la lui remettre pour riposter contre les forces de l'ordre.



Selon les premiers éléments de l'enquête, cette grenade ne proviendrait pas du stock officiel de la police nationale.





MS/NDARINFO





