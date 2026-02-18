"Me Bamba Cissé coupe des têtes" : Séisme dans la police après l'affaire Abdoulaye Ba

Me Bamba Cissé a pris des mesures radicales à la suite du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, entraînant le limogeage de plusieurs responsables au sein de la police.



Le commissaire du Point-E ainsi que trois chargés du commandement sur le terrain ont été officiellement relevés de leurs fonctions.



Cette décision de sanction s'étend également à un adjudant et à un lieutenant de police, dans le but de situer les responsabilités liées à ce drame survenu à l'université.



MS





