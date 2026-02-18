Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Me Bamba Cissé coupe des têtes" : Séisme dans la police après l'affaire Abdoulaye Ba

Mercredi 18 Février 2026

"Me Bamba Cissé coupe des têtes" : Séisme dans la police après l'affaire Abdoulaye Ba
Me Bamba Cissé a pris des mesures radicales à la suite du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, entraînant le limogeage de plusieurs responsables au sein de la police.

Le commissaire du Point-E ainsi que trois chargés du commandement sur le terrain ont été officiellement relevés de leurs fonctions.

Cette décision de sanction s'étend également à un adjudant et à un lieutenant de police, dans le but de situer les responsabilités liées à ce drame survenu à l'université.

MS


 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.