Escroquerie foncière : La Brigade de Recherches de Dakar démantèle un réseau de haut vol

La Brigade de Recherches (BR) de Dakar a démantelé un réseau criminel impliqué dans une vente foncière frauduleuse aux Almadies, portant sur un montant de 1,375 milliard de francs CFA.



Le terrain en question, d'une superficie de 1 247 m², a été cédé à l'acquéreur S. Mb. Kébé, gérant de la société One Plus One, qui a versé les fonds devant notaire en étant persuadé de traiter avec le véritable propriétaire.





L’enquête désigne N. L. Mbengue comme le principal instigateur. Déjà condamné pour des faits similaires, il était sous bracelet électronique au moment de la transaction. Il a toutefois réussi à manipuler le dispositif le 21 janvier dernier pour disparaître et fait désormais l'objet d'un avis de recherche international.





L'aspect le plus frappant de cette escroquerie réside dans l'utilisation de documents authentiques (titres de propriété, extraits de la Conservation foncière, certificat de mariage) pour tromper la vigilance des professionnels. Cette situation laisse présumer des complicités internes au sein de l'administration foncière et des Domaines.





Le complice L. Ndiaye, qui s'est fait passer pour le propriétaire légitime, a été déféré le 8 février pour les chefs d'accusation suivants : Association de malfaiteurs, Escroquerie et blanchiment de capitaux, Faux et usage de faux en écritures publiques et Complicité d’évasion





Des investigations complémentaires ont été ordonnées par le parquet pour identifier l'ensemble des complices au sein de l'administration.





