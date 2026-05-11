Sommet Africa Forward : Diomaye revendique la « deuxième étoile » devant le patron de la CAF

Le Président Bassirou Diomaye Faye, actuellement à Nairobi pour le sommet « Africa Forward », a marqué les esprits ce lundi lors des discussions consacrées au sport et au développement. Devant une assistance conquise et en présence de Patrice Motsepe, Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), le chef de l'État sénégalais s'est illustré par une digression taquine qui n'est pas passée inaperçue.



« L'année 2026 a été pour le Sénégal une année spéciale. Nous l'avons quand même démarrée avec un titre de champion d'Afrique », a-t-il lancé avec un sourire espiègle, déclenchant des acclamations nourries. Poussant l'audace plus loin, il a affirmé que 2026 restera l'année de la « deuxième étoile » pour le Sénégal, une déclaration forte alors que le pays sort d'un sacre lors de la CAN 2025 disputée au Maroc.





Un défi lancé pour la CAN 2027 en Afrique de l'Est





Le Président Diomaye Faye a profité de cette tribune au Kenya — futur co-organisateur de la prochaine édition avec la Tanzanie et l'Ouganda — pour annoncer les ambitions des Lions de la Teranga. « Nous reviendrons ici l'année prochaine pour défendre notre titre qui restera intègre », a-t-il martelé. Un message clair adressé à la famille du football africain : le Sénégal n'entend pas céder son trône.





Cette sortie intervient dans un contexte juridique tendu. Pour rappel, suite à l'édition 2025 au Maroc, la commission d'appel de la CAF a pris la décision controversée de retirer le titre au Sénégal. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a immédiatement riposté en déposant un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En s'exprimant ainsi à Nairobi, le Président Diomaye Faye affiche une confiance totale quant à l'issue de cette procédure, considérant la deuxième étoile comme déjà acquise et « intègre ».





MS/NDARINFO

