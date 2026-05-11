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Pénurie présumée de carburant : les assurances de PETROSEN aux usagers

Lundi 11 Mai 2026 - 17:32

Pénurie présumée de carburant : les assurances de PETROSEN aux usagers

La société PETROSEN Trading & Services a publié ce lundi 11 mai 2026 un démenti formel concernant des rumeurs de pénurie imminente de gaz, d'essence et de gasoil au Sénégal. L'entreprise dénonce la circulation d'un faux communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées ces dernières heures. Ce document apocryphe, attribué à tort à PETROSEN, annonçait des ruptures de stock qui n'existent pas.
 

La Direction Générale précise qu'aucune perturbation de l'approvisionnement national n'est signalée à ce jour. Le dispositif national d'importation, de stockage et de distribution fonctionne normalement en coordination avec les autorités et les acteurs du secteur. Ces informations infondées sont jugées susceptibles de semer inutilement le doute et la confusion au sein de l'opinion publique.
 

Face à cette tentative de désinformation, PETROSEN appelle le public à la plus grande vigilance. Il est recommandé de se référer exclusivement aux canaux de communication officiels de l'entreprise ou à ceux du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines pour toute information relative au secteur. L'entreprise se réserve par ailleurs le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces fausses nouvelles qui portent atteinte à la tranquillité publique.
 

MS/NDARINFO
 



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