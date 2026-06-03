Mauritanie : Les gardes-côtes secourent 110 migrants en panne de pirogue

« Le sauvetage, qui a duré huit heures, "s'est déroulé à environ huit milles marins [environ 14 km, ndlr] de la côte dans des conditions météorologiques difficiles" », a indiqué un communiqué officiel des gardes-côtes.





Parmi les personnes secourues figurent 12 femmes et trois mineurs. La pirogue, qui avait pris la mer depuis Banjul, la capitale gambienne, transportait 80 Maliens, 12 Sénégalais, 10 Gambiens, trois Ivoiriens, quatre Mauritaniens et un Nigérian qui tentaient de rejoindre l’archipel espagnol des Îles Canaries.





Cette opération s’ajoute à une série d’interceptions massives au large de la Mauritanie, où 578 exilés ont déjà été appréhendés en mer lors de quatre opérations distinctes menées entre le jeudi 28 et le dimanche 31 mai.





Selon les experts des politiques migratoires africaines, le renforcement des contrôles policiers sur les côtes mauritaniennes et sénégalaises, intensifié depuis la signature en 2024 d'un accord de gestion des frontières entre l'Union européenne et la Mauritanie, pousse les réseaux de passeurs à déplacer leurs bases de départ plus au sud, notamment vers les rives de la Gambie.





Cette nouvelle trajectoire allonge considérablement la distance sur l'océan Atlantique et déplace la pression migratoire vers d'autres voies d'accès espagnoles. Si les arrivées aux Canaries ont chuté de 71 % depuis le 1er janvier 2026 avec 3 184 arrivants contre 10 983 à la même période en 2025, les entrées ont en revanche explosé de 224 % dans l'enclave espagnole de Ceuta, tandis que la route maritime vers les îles Baléares connaît elle aussi une hausse continue de sa fréquentation.





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