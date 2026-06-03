Saint-Louis : La députée Fama Bachir Bâ réaffirme sa loyauté à Ousmane Sonko





« Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal Seydina Ousmane SONKO, grâce à votre engagement patriotique et à votre constance dans le combat pour la souveraineté et la justice, vous nous avez permis de distinguer les véritables patriotes de ceux qui ne le sont que de nom », a écrit la parlementaire.







Cette déclaration de fidélité intervient dans un climat de fortes secousses au sein de la mouvance présidentielle, marqué par la formation d'un nouveau gouvernement sans les cadres officiels de PASTEF et des passes d'armes par médias interposés entre les différents courants de la coalition majoritaire.





L'élue a tenu à dresser une ligne de défense autour de leur leader : « Nous, femmes de Pastef Les Patriotes, réaffirmons notre soutien indéfectible à votre leadership et à la vision que vous portez pour notre pays. Nous resterons à jamais à vos côtés, déterminées à défendre et à protéger le Projet, en constituant un rempart solide face à toutes les tentatives de déstabilisation. »





« Notre engagement est total, notre loyauté est sans faille, et notre conviction demeure intacte : servir le Sénégal et accompagner la réussite du Projet pour le bien-être de notre peuple », a insisté Mme Bâ, qui a conclu son message en rendant un hommage appuyé aux figures féminines et ministres du parti, notamment Maïmouna Dièye, Yassine Fall, le Dr Fatou Diouf, Marie Rose Khady Faye et Khady Diène Gaye. Ces dernières ont volonté décidé de ne pas intégrer le Gouvernement d'Al Aminou Lo.





MS/NDARINFO





