Sénégal : Mabouba Diagne passe le témoin à Cheikhou Oumar Bâ ce jeudi

Le ministre sortant de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Dr Mabouba Diagne, va procéder officiellement à la transmission du pouvoir à son successeur, M. Cheikhou Oumar Bâ, nommé nouveau ministre du département.





Cette passation de service de haute importance est programmée pour ce jeudi 4 juin 2026 à partir de 16 heures 30 minutes, au sein de l'auditorium de la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio.





Cette transition stratégique fait suite au réajustement de l'appareil d'État matérialisé par le décret présidentiel n° 2026-1130 fixant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. M. Cheikhou Oumar Bâ prend ainsi les rênes d'un secteur clé pour la politique d'autosuffisance et de sécurité alimentaire du pays.





Ms/Ndarinfo



