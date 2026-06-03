Sénégal : Madana Kane craint que les propos de Sonko n'affolent les marchés

« Un ancien premier ministre qui parle de sa discussion privée avec le président de la République, cela me gêne personnellement d'autant plus que cela peut affoler les marchés », a regretté l'expert financier lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision privée 7 Tv.





Selon M. Kane, les déclarations de M. Sonko menaçant de censurer le gouvernement en cas d'attaque ou évoquant sa capacité à faire tomber l'équipe ministérielle envoient des signaux désastreux aux bailleurs de fonds. « L'investisseur qui était sur le point de venir au Sénégal pour discuter avec le ministre de l'économie ou le ministre des finances ou le président de la République pour un programme, va s'arrêter », a-t-il alerté.





L'économiste a également fustigé les révélations publiques liées aux futurs litiges contractuels de l'État. « Vous avez entendu Ousmane Sonko dire que sur la renégociation des contrats, lorsqu'il en a parlé au président de la République, ce dernier lui a dit que nous avons trois contentieux à venir. Mais l'investisseur international qui entend que le Sénégal peut aller dans un contentieux parce qu'il veut renégocier devant un tribunal arbitral, pourrait ne plus venir », a-t-il argué.





« Le marché vit de l'information et il est en train de donner au marché des informations, et lorsque ces informations ne font pas l'objet de démenti de la part du Président de la République, le marché peut réagir », a poursuivi l'ancien banquier, se disant ouvertement « pessimiste » face aux signaux d'une « instabilité politique à venir, qui vient s'ajouter à l'instabilité économique et financière. »





MS/ndarinfo



