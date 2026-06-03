Sénégal : Pape Assane Touré installé au Secrétariat général du gouvernement

La cérémonie solennelle de passation de service s'est déroulée au Building administratif Président Mamadou Dia de Dakar.





Cette mutation de l'appareil d'État intervient dans le cadre de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.





M. Boubacar Camara, qui quitte ainsi la gestion administrative centrale de l'Exécutif, prend désormais la direction du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il succède à ce poste au professeur Daouda Ngom.





MS/Ndarinfo



