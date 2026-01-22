Mauritanie : sept militaires portés disparus au large de Nouakchott

Sept militaires mauritaniens sont portés disparus au large de Nouakchott après avoir participé à une opération de sauvetage en mer. Le ministère mauritanien de la Défense a lancé mercredi soir un appel à mobilisation pour retrouver les marins.
Le contact est rompu avec les sept militaires depuis la nuit de mardi à mercredi. Leur embarcation participait à une opération de sauvetage d'une vedette de la marine nationale immobilisée par des filets dans une zone située à 30 miles au nord du port de l'Amitié, le port de Nouakchott.
« Le dernier contact établi avec l'équipage remonte à mardi à 23h00 », a précisé le ministère de la Défense dans son communiqué. Depuis lors, aucune nouvelle n'a été reçue de l'embarcation de sauvetage ni de ses sept occupants.
Face à cette situation préoccupante, les autorités mauritaniennes ont immédiatement déclenché le dispositif de recherche. « L'alerte a été donnée aux forces navales et aux forces de l'air pour lancer des opérations de recherche », a indiqué le ministère. Ces opérations se poursuivaient jeudi dans la zone où le dernier contact a été établi.
Le ministère de la Défense a expliqué que les filets abandonnés au fond de l'océan posent régulièrement d'importants problèmes de pollution et de navigation au large de la Mauritanie. Ces filets s'emmêlent souvent dans les hélices des bateaux, les immobilisant en mer et les obligeant à lancer un signal de détresse.
Lors de l'arrivée des secours, soit ces derniers ramènent le bateau vers le port le plus proche, soit ils mènent une opération complexe pour libérer l'hélice afin de permettre au navire de retrouver sa mobilité.
La vedette de la marine qui avait subi ce problème a pu être rapatriée au port de Nouakchott à l'issue de l'opération de sauvetage, mais l'embarcation venue à son secours reste introuvable avec ses sept membres d'équipage.
Les recherches se concentrent dans une zone de 30 miles au nord du port de l'Amitié, mobilisant les forces navales et aériennes mauritaniennes.
