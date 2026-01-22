Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mauritanie : sept militaires portés disparus au large de Nouakchott

Jeudi 22 Janvier 2026

Mauritanie : sept militaires portés disparus au large de Nouakchott

Sept militaires mauritaniens sont portés disparus au large de Nouakchott après avoir participé à une opération de sauvetage en mer. Le ministère mauritanien de la Défense a lancé mercredi soir un appel à mobilisation pour retrouver les marins.
 

Le contact est rompu avec les sept militaires depuis la nuit de mardi à mercredi. Leur embarcation participait à une opération de sauvetage d'une vedette de la marine nationale immobilisée par des filets dans une zone située à 30 miles au nord du port de l'Amitié, le port de Nouakchott.
 

« Le dernier contact établi avec l'équipage remonte à mardi à 23h00 », a précisé le ministère de la Défense dans son communiqué. Depuis lors, aucune nouvelle n'a été reçue de l'embarcation de sauvetage ni de ses sept occupants.
 

Face à cette situation préoccupante, les autorités mauritaniennes ont immédiatement déclenché le dispositif de recherche. « L'alerte a été donnée aux forces navales et aux forces de l'air pour lancer des opérations de recherche », a indiqué le ministère. Ces opérations se poursuivaient jeudi dans la zone où le dernier contact a été établi.
 

Le ministère de la Défense a expliqué que les filets abandonnés au fond de l'océan posent régulièrement d'importants problèmes de pollution et de navigation au large de la Mauritanie. Ces filets s'emmêlent souvent dans les hélices des bateaux, les immobilisant en mer et les obligeant à lancer un signal de détresse.


Lors de l'arrivée des secours, soit ces derniers ramènent le bateau vers le port le plus proche, soit ils mènent une opération complexe pour libérer l'hélice afin de permettre au navire de retrouver sa mobilité.


La vedette de la marine qui avait subi ce problème a pu être rapatriée au port de Nouakchott à l'issue de l'opération de sauvetage, mais l'embarcation venue à son secours reste introuvable avec ses sept membres d'équipage.


Les recherches se concentrent dans une zone de 30 miles au nord du port de l'Amitié, mobilisant les forces navales et aériennes mauritaniennes.
 

MS/NDARINFO (Source AFP)
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc

CAN 2025 : quatre Lions dans le onze type dominé par le Sénégal et le Maroc
La CAF a dévoilé mercredi le onze type de la CAN 2025, avec quatre joueurs sénégalais figurant dans...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES