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Diomaye-Sonko : dualité ou deal ? Les Saint-Louisiens livrent leur analyse

Mardi 5 Mai 2026 - 21:17

À Saint-Louis, la nature des relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko alimente  les palabres. Plusieurs habitants de la vieille ville, interrogés sur ce binôme exécutif, pointent une dualité de plus en plus visible au sommet de l'État. Cette perception d'un manque de cohésion commence à susciter des inquiétudes parmi les administrés qui scrutent chaque geste des deux dirigeants.

 

Trois courants de pensée majeurs se dégagent des témoignages recueillis sur le terrain. Certains citoyens n'hésitent plus à parler ouvertement de « trahison » de la part du président Diomaye Faye, estimant que les deux hommes « ne jouent pas cartes sur table » et se contentent de masquer leurs désaccords pour sauver les apparences. À l'inverse, une autre frange de la population y voit une stratégie de communication mûrement réfléchie, suggérant que les deux leaders s’entendent parfaitement en coulisses pour mieux surprendre l'adversité politique.


Cependant, au-delà de ces analyses sur les rapports de force au Palais, une exigence pragmatique demeure le dénominateur commun des interventions. Pour une grande partie des Saint-Louisiens, ce débat de palais reste secondaire face aux urgences du quotidien. Les citoyens réclament que le chômage des jeunes, la cherté de la vie et la gestion récurrente des inondations soient replacés au centre des priorités gouvernementales, loin des querelles de leadership supposées ou réelles.

Ami GUEYE
 



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