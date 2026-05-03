Légitimité politique : Fama Bachir BA fustige les « positions passagères »

L’honorable députée recentre le débat sur la légitimité historique au sein de la mouvance présidentielle après la grande interview très commentée du président Bassirou Diomaye Faye. Fama Bachir BA a remis en question le poids politique accordé à certains responsables récents au détriment des piliers historiques du "projet".





« Comment peut-on accorder autant de poids à quelqu’un qui n’a occupé le secrétariat du parti que pendant cinq mois, comme s’il était en fonction depuis 2014 ? » s’est interrogée l’élue, fustigeant une forme d’amnésie vis-à-vis de ceux qui ont « consacré toute leur vie au combat politique, au prix de lourds sacrifices ».





Pour elle, l'engagement ne saurait se mesurer à l'aune de fonctions administratives éphémères.





Fama Bachir BA a notamment cité l'exemple du Premier ministre et leader de son parti pour illustrer cette trajectoire de résilience. « Que dire notamment de SEYDINA Ousmane Sonko mu seel mi qui a sacrifié sa vie personnelle et sa famille, et qui a même été radié de la fonction publique pour ses convictions et son engagement pour la patrie ? » a-t-elle martelé.





La parlementaire a conclu en rappelant qu'il existe « des parcours qui se construisent dans la durée, dans la souffrance et le sacrifice, et qui ne peuvent être effacés par des positions passagères ».





MS/NDARINFO





