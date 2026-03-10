Me Moussa Diop persiste : « Ce que j'ai dit sur Ousmane Sonko, j'en ai les preuves »

Me Moussa Diop a été entendu, ce lundi 9 mars 2026, par la Sûreté urbaine de Dakar suite à une saisine du Parquet général par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il est reproché à l'ancien directeur de la Dakar Dem Dikk d'avoir affirmé sur un plateau de télévision que le chef du gouvernement entretenait des relations amicales avec des membres de la communauté homosexuelle.



Ces déclarations intervenaient dans un contexte de vif débat sur le « Projet de loi » visant à durcir les peines contre les actes contre-nature, une mesure qu'Ousmane Sonko privilégie désormais à la criminalisation initialement promise durant la campagne électorale.





Me Moussa Diop est ressorti libre du commissariat en fin de journée en invoquant un vice de procédure, estimant que sa convocation par le Procureur était « irrégulière » au regard de son statut d'avocat. Loin de se rétracter, la robe noire a réaffirmé maintenir ses propos, précisant qu'il n'accusait pas le Premier ministre d'actes contre-nature mais simplement d'avoir des « amis dans ce milieu ».





Pour l'heure, la procédure est suspendue pour des raisons de forme, mais l'avocat se dit prêt à entrer dans le fond du débat, assurant détenir les preuves de ses allégations.





MS/NDARINFO





