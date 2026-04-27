Mimi Touré : « Ayib Daffé et El Malick Ndiaye ont validé les avant-projets »

La superviseure générale de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré, a levé le voile sur les coulisses techniques de l'élaboration des réformes institutionnelles lors d'une conférence de presse ce lundi. Elle a tenu à souligner l'implication du pouvoir législatif dès les premières étapes du processus.





Selon Mme Touré, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi que le président du groupe parlementaire, Ayib Daffé, ont joué un rôle déterminant au sein du comité de relecture des textes, garantissant ainsi une parfaite cohérence entre les recommandations des assises et leur traduction législative.





Une démarche de co-construction institutionnelle

Pour l'ancienne Première ministre, la présence de ces figures clés du Parlement témoigne de la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de rompre avec les méthodes unilatérales. Ce travail partagé entre l'exécutif et le législatif vise à fluidifier le passage des textes devant la représentation nationale.





Aminata Touré a rappelé que ces réformes, qui touchent à la Constitution, à la création de la Cour constitutionnelle et de la CENI, sont le fruit d'un consensus issu des Assises de la justice de 2024 et du dialogue politique de 2025. Elle exhorte désormais les citoyens à s'approprier ces projets avant leur examen imminent en Conseil des ministres.





MS/NDARINFO



