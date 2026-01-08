Moctar Ould Djay à Dakar pour deux jours de travail avec Ousmane Sonko

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Moctar Ould Djay, est arrivé à Dakar jeudi pour une visite de travail de deux jours et a été chaleureusement accueilli par son homologue, M. Ousmane Sonko.





Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens historiques et du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie.





La visite officielle, prévue du 8 au 9 janvier 2026, avait été annoncée par la Primature sénégalaise comme revêtant un "cachet symbolique très important".





Elle sera l'occasion pour les deux chefs de gouvernement de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, la sécurité, la pêche et les infrastructures transfrontalières.





Les deux pays partagent des intérêts communs majeurs, dont le projet gazier de la Grande Tortue Ahmeyim (GTA) qui constitue un pilier de leur coopération énergétique.





MS/CSS/NDARINFO



