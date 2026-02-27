Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

Le maire de Saint-Louis a reçu hier jeudi Stéphane Baumgarth, nouveau Consul général de France, dans le cadre de sa tournée consulaire. À l'issue de cette audience, Mansour Faye s'est réjoui de la qualité des échanges destinés à consolider les relations bilatérales.



Cette entrevue a permis de poser les jalons de futurs projets communs pour Saint-Louis, a assuré le maire. « Nos échanges, empreints de cordialité et de respect mutuel, ont permis d’évoquer les perspectives de renforcement des liens d’amitié et de coopération entre Saint-Louis et la France", a ajouté l'édile de Saiint-Louis.



" Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et du partenariat, traduit notre volonté commune de travailler ensemble au service des populations et de bâtir des ponts solides entre nos communautés. Saint-Louis, fidèle à son histoire et à son ouverture, continuera d’être un espace de fraternité et de coopération », a-t-il conclu.





MS/NDARINFO



