Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

Vendredi 27 Février 2026

Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

Le maire de Saint-Louis a reçu hier jeudi Stéphane Baumgarth, nouveau Consul général de France, dans le cadre de sa tournée consulaire. À l'issue de cette audience, Mansour Faye s'est réjoui de la qualité des échanges destinés à consolider les relations bilatérales.

Cette entrevue a permis de poser les jalons de futurs projets communs pour Saint-Louis, a assuré le maire. « Nos échanges, empreints de cordialité et de respect mutuel, ont permis d’évoquer les perspectives de renforcement des liens d’amitié et de coopération entre Saint-Louis et la France", a ajouté l'édile de Saiint-Louis.

" Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et du partenariat, traduit notre volonté commune de travailler ensemble au service des populations et de bâtir des ponts solides entre nos communautés. Saint-Louis, fidèle à son histoire et à son ouverture, continuera d’être un espace de fraternité et de coopération », a-t-il conclu.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

27/02/2026

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

27/02/2026

Éducation au Sénégal : Le concours d’entrée en 6e officiellement supprimé

27/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Suivi des accords G7-Gouvernement : Olivier Boucal, Guirassy et Balla Fofana face aux syndicats

27/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam annonce son retour pour faire face à la justice

27/02/2026