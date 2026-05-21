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Mondial 2026 : Gana Guèye, Koulibaly et Ismaïla Sarr à une marche du record historique de Rigobert Song

Jeudi 21 Mai 2026

Mondial 2026 : Gana Guèye, Koulibaly et Ismaïla Sarr à une marche du record historique de Rigobert Song

La publication de la liste officielle des Lions par Pape Bouna Thiaw installe définitivement Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr dans l'histoire du football national. En s'envolant pour l'Amérique du Nord, les trois cadres de la Tanière s'apprêtent à disputer leur troisième phase finale de Coupe du Monde, après les éditions de 2018 en Russie et de 2022 au Qatar.

Ce triplé historique les place à une seule longueur du record absolu du continent africain, codétenu par le trio légendaire des Lions Indomptables du Cameroun : Samuel Eto’o, Rigobert Song et Jacques Songo’o, restés au sommet avec quatre participations chacun.
 

La frustration de Sadio Mané et l'état des lieux de l'expérience du groupe

 

Le parcours de Sadio Mané sur la scène mondiale rappelle les aléas du sport de haut niveau. Bien qu'il soit le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection (52 buts en 124 capes), la star de l'attaque n'enregistre qu'une seule participation effective à un Mondial, celle de 2018. En 2022, une blessure contractée au péroné droit avec le Bayern Munich l’avait contraint au forfait à quelques jours du coup d'envoi.
 

Derrière le trio de tête des triples mondialistes, un noyau dur de 9 joueurs composé d'Édouard Mendy, Krépin Diatta, Pape Guèye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Ismail Jakobs, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson s’apprête à vivre sa deuxième phase finale consécutive, après l'épopée de 2022 arrêtée en huitièmes de finale par l’Angleterre.

À l'inverse, 13 éléments de l'effectif actuel, dont les jeunes Lamine Camara, Habib Diarra et les défenseurs Moustapha Mbow et Ilay Camara, découvriront la compétition pour la toute première fois.
 

Cristiano Ronaldo vers le record absolu de six phases finales

 

À l'échelle internationale, l'édition 2026 s'apprête à consacrer un nouveau roi de la longévité. Le Portugais Cristiano Ronaldo a été officiellement convoqué par son sélectionneur Roberto Martínez, validant ainsi une sixième participation record à un Mondial après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Il dépasse virtuellement l'Allemand Lothar Matthäus et les légendes mexicaines Rafael Márquez ou Antonio Carbajal, tous bloqués à cinq éditions.

L'Argentin Lionel Messi et le gardien mexicain Guillermo Ochoa, s'ils venaient à être confirmés dans leurs listes respectives, pourraient le rejoindre au sommet de ce classement planétaire.

MS/NDARINFO
 



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