Mutualisation des GPF : Un nouveau réseau féminin voit le jour à Bango, Ngallèle et Khor

Jeudi 22 Janvier 2026

Un réseau de Groupements professionnels de femmes (GPF) a été mis en place mercredi dans la zone de Bango, Ngallele et Khor. Cette initiative vise à renforcer la capacité d'action des femmes, véritables actrices du développement local.
 

Fara Boubacar Sarre, président du conseil de quartier de Khor, a expliqué la genèse de cette initiative. « Les femmes avaient formulé auprès du sous-comité local du CDC Bango, Ngallele et Khor une demande d'appui pour mettre en place un réseau afin qu'elles puissent se connaître et travailler ensemble pour le développement de la zone », a-t-il déclaré.

 

Le président du conseil de quartier a salué le dynamisme des femmes de la zone. « La zone est connue par la bravoure de ses femmes, véritables actrices de développement. Elles sont vaillantes et s'activent dans tous les secteurs. Ce réseau était essentiel, une nécessité », a-t-il affirmé.
 

Fara Boubacar Sarre a remercié les différents partenaires qui ont accompagné cette initiative. « Nous remercions la mairie, le conseil départemental et l'Agence de développement communal (ADC) et le service régional de l'action sociale qui nous ont assistés pour la mise en place de cette nouvelle instance dans d'excellentes conditions », a-t-il souligné.
 

Khady Niang, élue présidente du nouveau réseau, a exprimé son engagement à œuvrer pour la réussite de cette dynamique. « Je m'engage à travailler dans l'unité, la concertation et le dialogue permanent. C'est une initiative novatrice et nous appelons toutes les organisations d'appui aux femmes de nous soutenir », a-t-elle déclaré.
 

Khady Fall, première vice-présidente du conseil départemental de Saint-Louis, s'est félicitée de cette avancée. « C'est un pas très important et je me réjouis de l'entêté exprimé. Les femmes sont conscientes de leur rôle et comptent pleinement le jouer », a-t-elle affirmé.
 

La première vice-présidente n'a pas manqué de saluer le rôle de Fara Boubacar Sarre. « Je salue le dynamisme du président Fara Sarre. Il a tout fait pour la réussite de la femme. C'est une personne ressource incontournable », a conclu Khady Fall.
 



