Nations Unies : La nouvelle mission de l'ancienne Première ministre Aminata Touré

Le Haut représentant du président de la République Aminata Touré, se trouve actuellement à New York dans le cadre d'une mission diplomatique de haut niveau auprès des Nations Unies. Mme Touré a été sollicitée pour apporter son expertise et conseiller le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, sur des dossiers stratégiques liés à la gouvernance mondiale et aux enjeux de développement sur le continent africain.



Cette collaboration souligne la reconnaissance internationale de l'expérience de l'ancienne premier ministre déjà engagée par le passé dans diverses missions d'observation électorale et de médiation. À New York, ses consultations porteront notamment sur les mécanismes de renforcement de la démocratie et les politiques de résilience économique en période de crise.



Cette présence au siège des Nations Unies renforce l'influence de la diplomatie sénégalaise et place une figure politique majeure du pays au cœur des processus décisionnels multilatéraux.



MS/NDARINFO

