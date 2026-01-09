Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Nioro du Rip: un mort et une dizaine de blessés dans un accident de minibus

Vendredi 9 Janvier 2026

Nioro du Rip: un mort et une dizaine de blessés dans un accident de minibus
Une personne a été tuée vendredi dans un accident de la circulation survenu à hauteur de Gapakhe, un village de la commune de Paoskoto, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), a rapporté l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).

L'accident, qui a également causé une dizaine de blessés dont six graves, a impliqué un minibus communément appelé "Cheikhou Chérifou" qui roulait à "vive allure" avant que le chauffeur ne perde le contrôle de son véhicule, selon l'APS.

Le minibus transportait des pèlerins qui revenaient de Taïba Niassène où ils ont assisté à la ziara annuelle commémorant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), rapporte la même source.

Le conducteur du véhicule de transport en commun de voyageurs a été mis aux arrêts pour homicide involontaire.

MS/CSS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali
La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de...

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali
Le Sénégal retrouve son capitaine Kalidou Koulibaly, de retour après un match de suspension, pour...

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a répondu avec calme et maturité aux déclarations musclées...

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"

Pape Gueye salue l'apport d'Idrissa Gana Gueye: "Il a 36 ans, mais on dirait qu'il en a 20"
Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a salué mercredi en conférence de presse l'apport...

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"

Pape Gueye: "On va étudier le Mali pour voir comment on peut les battre"
Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Gueye, auteur d'un doublé lors du...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Autoroute Dakar - Saint-Louis : Le collectif des 1300 impactés "rassuré" après la rencontre avec le gouverneur

03/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026
SERVICES