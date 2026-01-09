Nioro du Rip: un mort et une dizaine de blessés dans un accident de minibus

Une personne a été tuée vendredi dans un accident de la circulation survenu à hauteur de Gapakhe, un village de la commune de Paoskoto, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), a rapporté l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



L'accident, qui a également causé une dizaine de blessés dont six graves, a impliqué un minibus communément appelé "Cheikhou Chérifou" qui roulait à "vive allure" avant que le chauffeur ne perde le contrôle de son véhicule, selon l'APS.



Le minibus transportait des pèlerins qui revenaient de Taïba Niassène où ils ont assisté à la ziara annuelle commémorant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), rapporte la même source.



Le conducteur du véhicule de transport en commun de voyageurs a été mis aux arrêts pour homicide involontaire.



MS/CSS/NDARINFO

