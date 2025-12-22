OFNAC : Les 12 nouveaux membres prêtent serment pour combattre la corruption au Sénégal

Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption au Sénégal, avec une équipe renouvelée placée sous la direction du magistrat Moustapha Ka.





"Vous affirmez la volonté d'exercer en toutes circonstances vos fonctions avec indépendance et impartialité, loyauté, probité et discrétion", a déclaré Abdoulaye Ba, premier président de la cour d'appel de Dakar, en recueillant leur serment. Ce n'est pas seulement une "formalité", mais aussi "un engagement profond" à accomplir "la noble et exaltante" mission de prévention et de lutte contre la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes.





Une sélection rigoureuse après appel à candidatures



Les 12 nouveaux membres de l'OFNAC ont été nommés par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, au terme d'une sélection "rigoureuse" consécutive à un appel à candidatures, a rappelé le premier président de la cour d'appel de Dakar. Ils ont été choisis dans plusieurs secteurs, dont l'enseignement supérieur, l'administration territoriale, la magistrature et la société civile.





"La corruption est un phénomène complexe, dont la lutte nécessite une approche globale, qui combine des règles juridiques, des institutions fortes et un engagement citoyen", a souligné Abdoulaye Ba, insistant sur l'ampleur de la tâche qui attend les nouveaux commissaires.





La grande corruption, bataille prioritaire

Le procureur général de la cour d'appel de Dakar, Mbacké Fall, a fixé les priorités des nouveaux membres de l'OFNAC. "Dans l'exercice de vos fonctions vous allez lutter contre la petite corruption qui gangrène les relations entre l'administration dans toutes ses composantes et les usagers du service public. Mais la grande bataille reste, à mon sens, la lutte contre la grande corruption", a-t-il déclaré.





Mbacké Fall est d'avis que "la grande corruption est assimilable au crime de masse, parce qu'elle impacte le quotidien de millions de citoyens, qui sont souvent privés d'infrastructures et d'équipements sociaux de qualité". Le développement socioéconomique d'un pays qui "cherche le bien-être de sa population s'accommode mal de la corruption", a-t-il ajouté.





Le procureur général a recommandé aux nouveaux commissaires d'être particulièrement vigilants sur la commande publique et de prévenir la fraude fiscale, douanière et bancaire, secteurs considérés comme hautement sensibles à la corruption au Sénégal.





Une feuille de route en préparation

"L'assemblée des membres de l'OFNAC ne s'est pas encore réunie. Après sa réunion, nous allons décliner notre feuille de route pour la prévention de la corruption", a annoncé Birahim Seck, vice-président de l'OFNAC et militant reconnu de la société civile, lors de la cérémonie de prestation de serment.





Cette nouvelle composition de l'OFNAC intervient dans un contexte où les nouvelles autorités sénégalaises ont fait de la lutte contre la corruption un axe majeur de leur politique de gouvernance, avec plusieurs audits en cours sur la gestion des ressources publiques sous l'ancien régime.





Les 12 membres de l'OFNAC

Liste complète :



Moustapha Ka , magistrat, président

, magistrat, président Birahim Seck , militant de la société civile, vice-président

, militant de la société civile, vice-président Khadidiatou Ba , experte en suivi-évaluation

, experte en suivi-évaluation Samba Barry , militant de la société civile

, militant de la société civile Ibrahima Fall , administrateur civil

, administrateur civil Mafal Fall , magistrat

, magistrat Mademba Guèye , magistrat

, magistrat Abdou Aziz Daba Kébé , professeur agrégé des facultés de droit

, professeur agrégé des facultés de droit Babacar Niang , professeur agrégé des facultés de droit

, professeur agrégé des facultés de droit Birane Niang , magistrat

, magistrat Mohamed Bachir Niang , professeur agrégé des facultés de droit

, professeur agrégé des facultés de droit Charles Didier Gane Ngathy Senghor, magistrat

Cette équipe pluridisciplinaire reflète la volonté du gouvernement de doter l'OFNAC de compétences variées pour mener efficacement sa mission de prévention et de répression de la corruption au Sénégal.



