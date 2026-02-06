Connectez-vous
11 communes en deux jours : le marathon politique d'Ousmane Sonko à Guinguinéo

Vendredi 6 Février 2026

Le Président du parti Pastef, Ousmane Sonko, entame ce samedi 7 février 2026 une tournée politique d'envergure de quarante-huit heures dans le département de Guinguinéo. Cette descente sur le terrain, organisée à l'invitation de la coordination départementale, vise à renforcer la base politique du mouvement dans cette zone stratégique de la région de Kaolack.
 

Pour la première journée, le leader de Pastef sillonnera plusieurs localités rurales. Le convoi débutera son périple par les communes de Fass Barigot, Ourour, Gagnick, Khelcom Birame, Ngathie Naoudé et Mbadakhoune. Ces étapes permettront à Ousmane Sonko d'échanger directement avec les populations locales sur les enjeux territoriaux et nationaux. La commune de Guinguinéo servira de point de chute pour cette première étape dans la soirée du samedi.
 

Le dimanche 8 février, la délégation se rendra dans la commune de Panal, située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de département, pour lancer la seconde phase des activités. Le périple se poursuivra à travers les communes de Dara Mboss, Mboss, Ndiago et Nguelou. Cette tournée marathon culminera le dimanche soir à 19 heures par un « Méga Meeting » à Guinguinéo. Ce rassemblement est attendu comme une démonstration de force politique pour le parti au pouvoir dans le bassin arachidier.
 

MS/NDARINFO
 


