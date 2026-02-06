Le régulateur britannique condamne BP pour des manquements sur le projet GTA à Saint-Louis

L’ONG Lumière Synergie pour le Développement (LSD) et l’association de pêcheurs « Gaalou Guett » ont remporté une victoire juridique majeure contre la multinationale BP. Le Point de Contact National (PCN) du Royaume-Uni pour l’OCDE a reconnu la légitimité des griefs soulevés par les communautés locales concernant le mégaprojet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière sénégalo-mauritanienne.





Dans une décision qui fera date, l'instance de régulation britannique pointe de « graves manquements » de la part de BP. Il est reproché à la multinationale un défaut de diligence raisonnable en matière de droits humains et des défaillances notoires dans la gestion des impacts sociaux et environnementaux du projet.



« Cette décision envoie un message fort : les projets énergétiques ne peuvent plus être imposés aux communautés sans leur consentement libre », a martelé Aly Marie Sagne, Directeur exécutif de LSD.





Pour les pêcheurs de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, directement impactés par les installations offshore, ce désaveu de BP ouvre la voie à des réparations concrètes. El Hadji Dousse Fall, président de l’association Gaalou Guett, espère désormais que BP et son partenaire Kosmos Energy réviseront leurs pratiques.

Les organisations civiles, qui plaident pour une « Transition Énergétique Juste », appellent l'État sénégalais à s'assurer que les futurs projets extractifs respectent scrupuleusement les normes internationales de protection des populations.





MS/NDARINFO



