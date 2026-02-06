Connectez-vous
NDARINFO
Saudi Pro League : Sadio Mané buteur sur penalty lors de la victoire d'Al Nassr (2-0)

Vendredi 6 Février 2026

Sadio Mané confirme sa forme étincelante après son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’attaquant international sénégalais a été l’un des grands artisans de la victoire d’Al Nassr face à Al Ittihad lors de la 21ᵉ journée de Saudi Pro League. Déjà buteur lors de la précédente journée, le champion d’Afrique a récidivé en inscrivant le second but de son équipe sur penalty, scellant ainsi le succès des siens sur le score de 2-0.
 

Cette victoire permet à Al Nassr de maintenir la pression en tête du championnat saoudien. Le club de Riyad totalise désormais 49 points et consolide sa deuxième place au classement général. Les coéquipiers de Mané reviennent à une petite longueur du leader, Al Hilal, porté par un autre capitaine des Lions de la Téranga, Kalidou Koulibaly, qui trône au sommet avec 50 points.
 

Le duel à distance entre les cadres de la sélection nationale sénégalaise continue de rythmer la saison en Arabie Saoudite. Avec cette dynamique positive post-CAN, Sadio Mané prouve qu'il reste l'un des attaquants les plus prolifiques et décisifs de son championnat.
 

MS/NDARINFO

 


