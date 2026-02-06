Kaolack : Trois individus interpellés pour proxénétisme et séquestration par la Sûreté urbaine

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a démantelé un réseau de proxénétisme le 4 février 2026, entraînant l’interpellation de trois individus. Les mis en cause sont poursuivis pour proxénétisme, complicité et défaut d’inscription au fichier sanitaire et social. L'opération a été déclenchée suite à la plainte d'une mère de famille signalant la séquestration de sa fille dans un local dédié à la débauche.





Lors de son audition, la victime a révélé avoir été séquestrée et abusée par le principal suspect, qui organisait des rencontres tarifées avec des clients. Ce dernier a reconnu les faits lors de son interrogatoire, admettant notamment l'utilisation de verrous pour contrôler les accès à la chambre où se déroulaient les activités illicites. Une somme d'argent d'origine suspecte a été saisie sur lui lors d'une fouille corporelle.





Parmi les autres personnes interpellées, un individu pris en flagrant délit a nié être un client, affirmant n'assurer que la livraison de nourriture sous les ordres du cerveau du réseau. La victime, tout en maintenant ses accusations de séquestration, a reconnu l'exercice clandestin de la prostitution. Elle a justifié son absence de carnet sanitaire par le caractère récent de son activité, s'engageant à régulariser sa situation administrative dès sa remise en liberté.





MS/NDARINFO



