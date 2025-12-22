Ousmane Sonko : Son avocat dénonce "les violations les plus honteuses" de la justice

L'avocat n'a pas mâché ses mots pour qualifier les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès initial. "Figurez-vous que pour une affaire privée, pour diffamation et pour injure publique, et pour un mensonge d'État, avec un faux réquisitoire pris de sa propre initiative par un procureur de la République, rien que pour obtenir une lourde peine, mais qui a été balayé par tous les juges, le droit a été bafoué", a dénoncé Me Ciré Clédor Ly.



