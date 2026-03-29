Ousmane Sonko annonce un « Terra Meeting » à Paris en avril

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé samedi la tenue d'un « Terra Meeting », à Paris au cours du mois d'avril. Cet événement marquera sa toute première rencontre publique de grande envergure avec la diaspora sénégalaise en Europe depuis l'accession de sa coalition au pouvoir en mars 2024.



Le choix de la capitale française pour ce meeting revêt une dimension hautement symbolique et stratégique. Ousmane Sonko entend ainsi renouer le contact direct avec les militants de la diaspora. Ce rassemblement sera l'occasion pour le chef du gouvernement d'exposer les grandes orientations du projet de massification et de mobilisation des troupes.



L’annonce revêt un caractère hautement symbolique. Depuis sa nomination au poste de Premier ministre le 2 avril 2024, Ousmane Sonko ne s’est jamais rendu en France.



En septembre 2025, il avait décliné une invitation au forum BPIFrance Inno Génération à Paris, ce qui devait être son premier déplacement officiel dans l’Hexagone, invoquant un conflit d’agenda. Depuis, le chef du gouvernement a multiplié les voyages à l’étranger — Burkina Faso, Turquie, Émirats arabes unis, Italie, Maroc — mais jamais en France, alimentant les spéculations sur le fond de ses rapports avec l’ancienne puissance coloniale.



MS/Ndarinfo

