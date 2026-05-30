Sénégal : Bassirou Diomaye Faye en visite de travail en Gambie

Le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi 30 mai 2026 à destination de Banjul pour une visite de travail officielle en République de Gambie.





Ce déplacement de haute importance stratégique s'inscrit en droite ligne de la volonté commune des deux gouvernements de consolider un partenariat bilatéral exemplaire, fondé sur la fraternité, la confiance mutuelle et la solidarité africaine.





Au cours de son séjour, le chef de l'État s'entretiendra en tête-à-tête avec son homologue gambien sur les leviers de dynamisation de la coopération économique ainsi que sur les enjeux cruciaux d’intégration régionale, de sécurité transfrontalière et de développement partagé, réaffirmant le destin unique qui unit structurellement les peuples sénégalais et gambien par l'histoire, la culture et les liens familiaux.





SN/NDARINFO





