Statuts sérologiques divulgués : Le coup de gueule d'Ousmane Sonko contre la presse

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement condamné, ce mardi 24 février 2026 à l’Assemblée nationale, la divulgation des statuts sérologiques de personnes mises en cause dans des affaires de mœurs. Déplorant une pratique "inadmissible" qui détruit des familles et porte atteinte à la vie privée, le chef du gouvernement a profité de la séance des questions d’actualité pour clarifier la position de l’État.



Tout en rejetant la criminalisation de l’homosexualité, il a précisé que le projet de loi adopté par le gouvernement maintient l’infraction au rang de délit tout en durcissant les sanctions associées.





Le nouveau texte législatif introduit des mesures spécifiques visant à sanctionner l’apologie ainsi que le financement des actes dits "contre nature".



Ousmane Sonko a souligné que le gouvernement a pris le soin de définir précisément cette notion dans le projet de loi afin d’éviter tout amalgame juridique. Selon le Premier ministre, cette approche permet d’atteindre les objectifs de préservation des valeurs sociales sans ériger les faits en crimes, tout en renforçant l'arsenal répressif contre la promotion de ces pratiques au Sénégal.





MS/NDARINFO



