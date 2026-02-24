Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Statuts sérologiques divulgués : Le coup de gueule d'Ousmane Sonko contre la presse

Mardi 24 Février 2026

Statuts sérologiques divulgués : Le coup de gueule d'Ousmane Sonko contre la presse

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement condamné, ce mardi 24 février 2026 à l’Assemblée nationale, la divulgation des statuts sérologiques de personnes mises en cause dans des affaires de mœurs. Déplorant une pratique "inadmissible" qui détruit des familles et porte atteinte à la vie privée, le chef du gouvernement a profité de la séance des questions d’actualité pour clarifier la position de l’État.

Tout en rejetant la criminalisation de l’homosexualité, il a précisé que le projet de loi adopté par le gouvernement maintient l’infraction au rang de délit tout en durcissant les sanctions associées.
 

Le nouveau texte législatif introduit des mesures spécifiques visant à sanctionner l’apologie ainsi que le financement des actes dits "contre nature".

Ousmane Sonko a souligné que le gouvernement a pris le soin de définir précisément cette notion dans le projet de loi afin d’éviter tout amalgame juridique. Selon le Premier ministre, cette approche permet d’atteindre les objectifs de préservation des valeurs sociales sans ériger les faits en crimes, tout en renforçant l'arsenal répressif contre la promotion de ces pratiques au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.