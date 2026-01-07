Ousmane Sonko ordonne la fin des circuits parallèles de commercialisation de l'arachide

Lors du Conseil des ministres du 7 janvier 2026, le chef du Gouvernement a axé sa communication sur les priorités en matière de commercialisation de l'arachide, de valorisation du riz local et de régulation entre l'industrie et le commerce.





Sur la campagne arachidière, Ousmane Sonko est revenu sur la tournée qu'il a récemment effectuée dans le bassin arachidier, qui lui a permis d'apprécier l'état d'avancement du dispositif de commercialisation et d'évaluer l'application des orientations gouvernementales.





Cette mission de terrain a révélé des contraintes persistantes liées notamment au respect du prix plancher, au manque de liquidité financière, à la fluidité des paiements, à la taxe à l'exportation, à l'insuffisance des points de collecte et à la lenteur dans le déchargement des camions.





Le Premier ministre a réaffirmé la priorité accordée par l'État à la campagne de commercialisation de l'arachide. Il a insisté sur l'engagement du Gouvernement à garantir un prix juste aux producteurs, à assurer la fluidité des paiements, à sécuriser les circuits de collecte et de transport et à veiller à l'application rigoureuse des décisions issues des Conseils interministériels dédiés.





Pour soutenir le relèvement de l'objectif de collecte, une enveloppe de 50 milliards de FCFA a été mobilisée, dont 22 milliards auprès de la Banque agricole (LBA) et 28 milliards auprès de la Banque nationale de Développement économique (BNDE).





La subvention aux industriels sera accordée exclusivement à ceux qui justifieront leur approvisionnement direct à partir des points de collecte, conformément au prix plancher fixé.





La suspension de la taxe de 40 FCFA/kg sur l'exportation des graines est conditionnée à un approvisionnement exclusif auprès des points de collecte agréés.





Le Premier ministre a également instruit les services compétents de veiller à l'installation et au fonctionnement effectif des points de collecte et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin aux circuits parallèles.





Dans une perspective de réforme structurelle, il a annoncé la mise en place d'un comité chargé de formuler des propositions pour une nouvelle politique de la filière arachidière.





Abordant la situation du riz produit dans le nord du pays, Ousmane Sonko a demandé au ministre en charge du Commerce de lui soumettre un plan d'actions opérationnel et structuré en vue du déstockage et de la commercialisation de cette production nationale.





Sur le plan de l'industrie locale, le chef du Gouvernement a relevé plusieurs défis majeurs, notamment la faible productivité, le déficit d'infrastructures, la faiblesse de l'innovation et l'inadaptation de la fiscalité face à la concurrence déloyale.





Il a également pointé l'afflux massif de produits finis importés, plus compétitifs, entrant en concurrence directe avec la production nationale et générant une asymétrie fiscale et douanière.





Le Premier ministre a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les ministères sectoriels concernés, de veiller au respect strict des orientations définies, portant notamment sur l'élaboration d'une réglementation spécifique visant à créer davantage de débouchés pour les produits fabriqués localement et la prise de mesures correctives nécessaires.





MS/CSS/NDARINFO



