Saint-Louis : Trois touristes français aux arrêts pour trafic de stupéfiants

Mardi 24 Février 2026

La brigade de recherches du commissariat central de Saint-Louis a interpellé trois touristes français pour détention et usage de stupéfiants lors d'une opération de sécurisation menée dans la nuit du 21 au 22 janvier. Les mis en cause, identifiés comme G. Ewen (26 ans), Z. Eliott (22 ans) et A. Damel (26 ans), ont été surpris en possession de chanvre indien. Outre cette drogue, les enquêteurs ont découvert douze sticks contenant une substance suspecte dont la composition exacte reste à déterminer.
 

Face à cette découverte, une réquisition a été adressée à la Direction de la police technique et scientifique (DPTS) pour effectuer des analyses approfondies sur la nature des substances saisies.

L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et le trafic de stupéfiants dans la vieille ville, a permis de placer les trois individus en garde à vue. L'enquête se poursuit pour établir l'origine des produits et d'éventuelles ramifications locales.
 

MS/NDARINFO

 


