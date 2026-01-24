Connectez-vous
Ousmane Sonko rencontre la diaspora sénégalaise mardi 27 janvier à Casablanca

Samedi 24 Janvier 2026

Ousmane Sonko rencontre la diaspora sénégalaise mardi 27 janvier à Casablanca

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko rencontrera la diaspora sénégalaise du Maroc le mardi 27 janvier à partir de dix-sept heures à la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V de Casablanca, a annoncé mercredi le Consulat général du Sénégal dans un communiqué. Cette rencontre constitue le temps fort de la visite officielle du chef du gouvernement au Royaume chérifien les 26 et 27 janvier.
 

Le Consulat général a lancé une invitation à l'ensemble de la communauté sénégalaise à prendre part massivement à ce moment de dialogue et de partage avec les plus hautes autorités de l'État. Cette initiative traduit l'attention particulière que le gouvernement sénégalais accorde à ses compatriotes établis à l'étranger et sa volonté de renforcer constamment les liens entre l'État et sa diaspora.
 

Le Premier ministre saisira cette occasion pour échanger directement avec les membres de la communauté sénégalaise du Maroc, dans une dynamique de dialogue, d'écoute et de concertation. Cette rencontre vise à consolider l'unité, la cohésion et l'engagement citoyen autour des valeurs de paix, de fraternité, de respect mutuel et de coopération exemplaire qui caractérisent les relations entre le Sénégal et le Maroc.
 

Selon le communiqué, cet événement s'inscrit dans une dynamique de dialogue et d'écoute, traduisant la volonté des autorités de faire de la diaspora un acteur à part entière du développement national. Les Sénégalais du Maroc pourront ainsi exprimer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs suggestions concernant l'amélioration des services consulaires et leur participation aux projets de développement du pays.
 

Cette rencontre avec la diaspora intervient dans le cadre de la visite officielle d'Ousmane Sonko au Maroc pour participer à la quinzième session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Cette commission constitue le cadre privilégié de coordination des programmes de coopération bilatérale dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la formation professionnelle.


La mission du Premier ministre s'inscrit dans le raffermissement des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc, deux nations qui entretiennent des liens séculaires fondés sur des valeurs partagées.
 

MS/NDARINFO

 


