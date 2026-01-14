Connectez-vous
NDARINFO
Ousmane Sonko salue "l'endurance et l'ambition" des Lions après la victoire

Mercredi 14 Janvier 2026

Ousmane Sonko salue "l'endurance et l'ambition" des Lions après la victoire

Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la victoire du Sénégal face à l'Égypte (1-0) en demi-finale de la CAN 2025. Dans un message publié sur sa page Facebook peu après la qualification des Lions, il a rendu hommage à "l'endurance et à l'ambition" des joueurs sénégalais.


"De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les Sénégalais : l'endurance, l'ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie", a écrit le chef du gouvernement.

Ce message fait référence au titre continental remporté en 2022 à Kinshasa au Cameroun et à la qualification obtenue ce mercredi à Tanger pour la finale de cette édition 2025.
 

Le Premier ministre a souligné les valeurs incarnées par les Lions de la Téranga, qu'il présente comme un modèle pour la nation sénégalaise. L'endurance face aux difficultés, l'ambition de viser toujours plus haut, l'esprit de victoire et le sacrifice pour le pays sont autant de qualités que Ousmane Sonko voit dans cette équipe nationale.
 

"Bravo à toute l'équipe et Go Gaïndé, pour l'ultime victoire", a conclu le chef du gouvernement, encourageant les Lions à décrocher une deuxième étoile lors de la finale. Cette prise de parole intervient dans un contexte d'euphorie nationale après la victoire obtenue grâce au but de Sadio Mané à la 80ème minute.
 

MS/NDARINFO
 


