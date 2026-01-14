Ousmane Sonko salue "l'endurance et l'ambition" des Lions après la victoire



"De Kinshasa à Tanger, vous donnez le tempo du nouvel esprit que nous voulons pour le Sénégal et les Sénégalais : l'endurance, l'ambition, la gagne et le don de soi pour la patrie", a écrit le chef du gouvernement.



Ce message fait référence au titre continental remporté en 2022 à Kinshasa au Cameroun et à la qualification obtenue ce mercredi à Tanger pour la finale de cette édition 2025.



