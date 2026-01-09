CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

Malgré l'élimination des Léopards face à l'Algérie (1-0, après prolongation) en huitièmes de finale, Michel Kuka a été mis à l'honneur par le ministre des Sports Didier Budimbu.
Sa présence immobile dans les tribunes, sa ressemblance avec Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance congolaise, et son énergie contagieuse ont fait de lui un symbole de cette CAN 2025.
Immobile durant tous les matches de la RDC, le supporter congolais a marqué la 35e édition de la Coupe d'Afrique au Maroc en se muant en statue vivante à l'effigie de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo assassiné en 1961.
Debout sur un pupitre dans les gradins, fixant le ciel, le bras droit levé, une paume ouverte, l'autre le long du corps, il s'est distingué par sa posture solennelle, puis par ses costumes aux couleurs éclatantes : veste jaune ou bleue, cravate assortie et pantalon rouge.
Sa silhouette s'inspirait de celle d'une statue monochrome de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo durant quelques mois en 1960, installée sur son mausolée de béton et de verre à Kinshasa.
Le supporter congolais a également été salué par la Fédération algérienne de football qui lui a remis des maillots dédicacés, notamment un maillot signé par l'ensemble des Verts et par Mohammed Amoura.
Michel Kuka Mboladinga a aussi été invité à assister à la finale de la CAN 2025 par le comité d'organisation du tournoi.
Pour ses pairs, l'incarnation de Patrice Lumumba par Michel Kuka Mboladinga est une "fierté". Son message était fort : "C'est un signe de paix et nous avons besoin de paix dans notre pays".
