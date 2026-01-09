CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka Mboladinga, surnommé "Lumumba", a reçu une Jeep offerte par le gouvernement de la République démocratique du Congo en guise de reconnaissance pour son engagement et sa popularité.