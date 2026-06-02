Urgent : Ousmane Sonko prend la parole ce mardi à 17h

Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, annonce une prise de parole publique programmée pour cette fin d'après-midi. C’est à travers un court message qu'il a donné rendez-vous aux observateurs et aux citoyens ce mardi 2 juin 2026 à partir de 17 heures précises pour une déclaration de presse qui s'annonce d'ores et déjà cruciale.



Cette intervention médiatique survient dans un climat de fortes turbulences politiques avec la publication du gouvernement d'Al Aminou Lô.



La déclaration d'Ousmane Sonko est particulièrement attendue pour clarifier la position officielle de la direction du parti face à ces événements majeurs.





MS/NDARINFO



