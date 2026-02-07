Podor : Les réformes de l'État boostent la production de la filière gombo

La filière gombo connaît une progression remarquable dans le département de Podor, sous l'impulsion des réformes étatiques et d'un meilleur encadrement technique. Silèye Thiène, président de la filière locale, a salué ce vendredi l'impact positif de la mise à disposition précoce des semences et de l'engrais, des facteurs déterminants qui ont levé les principales contraintes de production.





Le succès actuel repose sur une synergie entre les services de l'État (SAED, ANCAR, Direction de l'Horticulture) et les producteurs. Grâce au système de bons mis en place par le Service départemental du développement rural, l'accès aux intrants est désormais fluidifié. Le gombo s'impose comme une culture hautement stratégique avec des cycles courts permettant des récoltes dès 45 jours après le semis. Les rendements atteignent jusqu’à 16 tonnes à l’hectare en saison chaude, générant des revenus rapides pour les femmes et les jeunes.





Toutefois, des défis subsistent pour garantir la souveraineté alimentaire. Silèye Thiène plaide pour un accès accru au crédit agricole et une meilleure conservation des produits. L'absence de chambres de stockage et de marchés adaptés limite les profits en période de forte production. Les acteurs locaux sollicitent également un appui en mécanisation et une ouverture vers les foires internationales pour valoriser le potentiel économique du gombo de Podor.





MS/NDARINFO



